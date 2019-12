Cagliari, respinto il ricorso per Olsen: l'ex Roma salta la Lazio

Il Cagliari ci ha provato, ma a nulla è servito il ricorso per la squalifica di Olsen. Il portiere rossoblu si era macchiato di un brutto episodio con Lapadula (attaccante del Lecce, ndr) nel posticipo della tredicesima giornata. I due erano venuti alle mani, rimediando entrambi l'espulsione e una lunga squalifica. Per Olsen pari a 4 giornate. Siccome le prime due sono già state scontate, e la società sarda ha sperato nell'indulgenza della FIGC. Niente da fare. L'estremo difensore ex Roma non riceverà alcuno sconto di pena e dunque tornerà nel 2020 per la prima partita dell'anno contro la Juventus. Salterà Lazio e Udinese: al suo posto i biancocelesti troveranno tra i pali Rafael. Di seguito, ecco il comunicato della FIGC: "Il reclamo n. 131, proposto dalla società CAGLIARI CALCIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 inflitta al calc. Olsen Robin Patrick seguito gara Lecce/Cagliari del 25.11.2019 è respinto".

