Cagliari, seduta mattutina con vista Lazio: ancora differenziato per tre giocatori

Sabato mattina di lavoro per il Cagliari ad Asseminello, in preparazione alla gara di campionato di lunedì contro la Lazio. Dopo l'attivazione a secco, gli uomini di Rolando Maran sono stati impegnati in una serie di torelli per poi concludere la seduta con le combinazioni e le conclusioni in porta. Ancora allenamento personalizzato per Valter Birsa, Lucas Castro e Luca Ceppitelli. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento, al termine della quale Maran incontrerà i media per la conferenza stampa prepartita.