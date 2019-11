Calcio, Lavezzi si ritira: “Voglio godermi la famiglia”

“Questa partita la ricorderò per sempre perché è l'ultima della mia carriera. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. È il momento giusto per prendere questa decisione. Scelta definitiva? Diciamo che è quasi sicuro al 100%”. Con queste dichiarazioni dopo la gara persa 3-1 contro il Guangzhou Evergrande con la maglia dell’Hebei Fortune, Ezequiel Lavezzi annuncia il ritiro. L’attaccante argentino, a segno in quella che dovrebbe quindi essere stata l’ultima partita della sua carriera, appende gli scarpini al chiodo a 34 anni. Estudiantes, San Lorenzo, Napoli, PSG e appunto Hebei Fortune le squadre in cui ha espresso il suo talento, collezionando anche 51 presenze nella nazionale albiceleste.

LAZIO, PARLA IMMOBILE A DAZN

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE