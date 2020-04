Calcio, pericolo disoccupazione: con lo stop rischiano 300mila persone

Allarme anche nel calcio italiano, ci sono 300mila persone che rischiano di perdere il lavoro. Secondo la rassegna di Radiosei, solo in Serie A, il campionato più ricco che regge l’intero sistema, ci sono 46mila persone in bilico. Il segnale è stato lanciato al Governo, ora tocca alle istituzioni coglierlo. Dai collaboratori agli addetti alla sicurezza, passando per i servizi di catering, giardinieri, massaggiatori e servizio biglietteria. Dietro al “solo” pallone c’è un indotto da salvare fatto di famiglie e persone. Con lo stop definitivo si aprirebbe una crisi incredibile che rischierebbe di minare l’intera Italia.