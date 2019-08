Calciomercato, ag. Caceres: "Fiorentina? Forse. Sta diventando grande"

Nonostante non abbia convinto alla Lazio, le pretendenti di Martìn Caceres non si contano nemmeno sulle dita di una mano. In tanti vorrebbero accaparrarsi l'uruguaiano, centrale d'esperienza e di qualità che da svincolato potrebbe rappresentare un affare. L'ultimo club ad aver messo le mani su di lui è la Fiorentina. Di questo ha parlato l'agente dell'ex biancoceleste, Davide Lippi, ai microfoni di Radio Sportiva: "L'interesse della Fiorentina? Io continuo a fare il mio lavoro, il mercato chiude il 2 di settembre. Vedremo. I viola hanno la volontà di costruire una squadra forte trattando giocatori importanti. Vogliono raggiungere ottimi risultati nel medio-breve periodo. E penso che ci riusciranno, perché sono persone che hanno voglia di far bene".

LAZIO, VISITE MEDICHE PER PAVLOVIC

LAZIO, PARLA VENTURA

TORNA ALLA HOMEPAGE