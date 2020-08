Calciomercato, anche la Roma su Cragno: ma il Cagliari e il portiere dicono "no"

La Lazio è alla ricerca di un vice-Strakosha. E nelle ultime settimane, tra i nomi accostati al club, era spuntato anche quello di Alessio Cragno. Sull'estremo difensore del Cagliari si era registrato anche l'interesse della Roma. Ma il calciatore e gli stessi rossoblù avrebbero risposto negativamente al tentativo della dirigenza giallorossa. Cragno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si trova benissimo in Sardegna, crede nel progetto e non avrebbe alcuna fretta di andar via, considerandosi uno dei punti fermi del nuovo corso targato Di Francesco. I sardi, dalla loro, non hanno alcuna voglia di privarsi del proprio portiere, che nell'ultima stagione si è meritato un posto tra i migliori numeri uno italiani.

Calciomercato Lazio: saudade Felipe Anderson, ma l'affare è in salita

Calciomercato, dalla Turchia: "Feghouli corteggiato da Lazio e Sampdoria"

TORNA ALLA HOMEPAGE