Calciomercato, Bruno Fernandes gela lo United: preferisce il Tottenham

CALCIOMERCATO - Sembra non arrivare mai la fine nella telenovela che dovrebbe portare Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona al Manchester United. L'affare sembrava ben indirizzato e si parlava di un trasferimento che si sarebbe concretizzato dopo la Supercoppa portoghese. Nelle ultime ore però, almeno secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, l'ex Sampdoria avrebbe spiazzato tutti e avrebbe manifestato qualche dubbio sul trasferimento all'Old Trafford. Il calciatore, infatti, vorrebbe proseguire la sua carriera in Premier League ma avrebbe messo il Tottenham in cima alle sue preferenze. I londinesi, quindi, sarebbero la pista preferita davanti al Manchester United ma non avrebbero l'accordo con il club lusitano. Ora bisognerà capire se il Manchester proverà a rilanciare per convincere il giocatore o se il Tottenham alzerà l'offerta forte della volontà del giocatore. Sullo sfondo Milinkovic attende il da farsi. Il rifiuto di Fernandes cambierà qualcosa nel futuro del serbo?

LAZIO, MILINKOVIC RICORDA LA COPPA ITALIA

LAZIO, BERISHA TORNA IN CAMPO

CLICCA QUI PER LA HOMEPAGE