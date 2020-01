Calciomercato, Canovi: "La Lazio in attacco è messa bene. Su Giroud..."

L'affare Giroud si fa sempre più difficile per la Lazio. Sull'operazione si sono espressi in tanti, tra i quali anche l'ex procuratore Dario Canovi a TMW Radio: "Giroud rimane a Londra. Mi sembra assurdo che si stia facendo tanto clamore per per lui. Vuol dire che il nostro calcio non attira più come tanto, rispetto al passato. Io comunque non farei questa operazione. Ci sta superando anche il campionato francese, che lo ha già fatto sul piano dei diritti tv".

LOTTA SCUDETTO - "In attacco la Lazio è messa bene. Giroud è un giocatore di livello, ancora valido, aiuterebbe il club in un momento del genere. Ma non mi sembra che la Lazio sia deficitaria in quel ruolo. Negli undici la Lazio può competere contro chiunque in Italia. Il problema è che i campionati non si vincono con 11 o 13 giocatori. La Juve ha una rosa ampia ed è questo la differenza con le altre".

