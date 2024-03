Calciomercato | Dalla Francia: "Una big di Ligue 1 punta Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo le dimissioni presentate alla Lazio qualche settimana fa, Maurizio Sarri è libero e corteggiato da diverse società in Europa. Ci ha già provato il Nottingham Forest in Inghilterra, mentre in Spagna c'è il Siviglia che lo sta tenendo d'occhio. Come riportato da Foot-sur-7, portale francese, sembra che ci sia un altro club in corsa per il tecnico. Si tratta dell'Olympique Marsiglia che, ironia della sorte, è l'ex squadra di Igor Tudor, nuovo allenatore biancoceleste. Il presidente Pablo Longoria, dopo aver esonerato Gattuso lo scorso febbraio, ha scelto Jean-Louis Gasset come traghettatore. In estate però, con ogni probabilità, andrà via (nonostante cinque vittorie in sette partite). Tra i nomi che circolano in orbita OM ci sarebbe quello di Christophe Galtier, ex Nizza e PSG che non sembra convinto del progetto, di Paulo Fonseca, attualmente al Lille, di Sergio Conceiçao del Porto e, per l'appunto, di Maurizio Sarri. La società transalpina vorrebbe affidargli le redini del nuovo progetto per riportare in alto la squadra.