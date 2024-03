Calciomercato | Dalla Spagna: "Il Siviglia punta Sarri per il futuro"

TUTTOmercatoWEB.com

Non sono passati nemmeno dieci giorni esatti dal comunicato della Lazio in cui si ufficializzavano le dimissioni di Maurizio Sarri, che già si parla di un suo possibile ritorno in panchina. La notizia, infatti, arriva direttamente dalla Spagna: è stato il portale Que!Deportes a riportare l’interesse del Siviglia nell’ormai ex tecnico biancoceleste. Da tempo, infatti, gli andalusi non rispettano le aspettative in campionato, nonostante in Europa League riescano spesso a eccellere (l’ultima vittoria contro la Roma di Mourinho lo scorso anno). Proprio per questo il direttore sportivo Victor Orta ha intenzione di invertire la rotta una volta per tutte, costruendo un progetto tecnico soddisfacente a lungo termine. È chiaro, perciò, che Quique Sánchez Flores non sarà l’allenatore del club nella prossima stagione. Da qui è spuntato fuori il nome di Maurizio Sarri: per accontentare tutte le sue richieste, il Siviglia sarebbe pronto a investire una somma ingente di denaro. Tra l’altro il tecnico potrebbe anche ritrovare nuovamente Luis Alberto, da tempo nel mirino del ds Orta. Si tratta, comunque, di un’idea per l’annata 2024/25: prima i biancorossi dovranno risolvere la loro situazione tutt’altro che tranquilla in classifica in Liga. Si trovano infatti al sedicesimo posto a quota 28 punti, a sole 6 lunghezze di distanza dalla terzultima posizione occupata dal Cadice. La squadra quindi dovrà affrontare al massimo le ultime nove partite rimaste se vorrà rimanere nel massimo campionato spagnolo e non scendere in Segunda Division.