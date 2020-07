Calciomercato, De Paul incatenato da Pozzo. La Fiorentina fa un altro tentativo

Prigioniero della sua valutazione e delle resistenze del presidente dell'Udinese Pozzo. Rodrigo De Paul da tempo si sente pronto per il salto di qualità, già la scorsa stagione aveva provato a lasciare Udine in tutti i modi. A bloccarlo però, la valutazione da 40 milioni imposta da Pozzo che aveva spaventato Atletico Madrid ed Inter, oltre alla Fiorentina, che sul piatto ne aveva messi 28. Una cifra importante considerando che l'Udinese lo acquisto per soli 3 milioni di euro. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i viola sarebbero disposti a fare un altro tentativo in vista della prossima stagione, ma sperano di poter trattare sul prezzo con i friulani. Anche perchè la volontà del giocatore sembra chiara, Udine ormai gli sta stretta. Il calciatore era stato accostato anche alla Lazio, e non è detto che i biancocelesti non tornino prima o poi alla carica.