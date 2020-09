Calciomercato, fumata bianca per Kumbulla alla Roma: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Marash Kumbulla è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Un inserimento a gamba tesa quello del club giallorosso per l'italo-albanese. Dopo che Manchester United, Inter, Juventus e soprattutto Lazio hanno trattato a lungo il calciatore, alla fine è stata la società di Friedkin a spuntarla. Il continuo tira e molla per Smalling, non andato a buon fine, ha spinto la Roma a virare sul centrale del Verona. I veneti non hanno voluto fare sconti e dalle parti di Trigoria hanno messo sul piatto esattamente la cifra richiesta dagli scaligeri: 30 milioni. I giallorossi, con i tempi ristretti e senza piano B, hanno scelto di accontentare l'Hellas e così preleveranno Kumbulla con la formula del prestito con obbligo di riscatto alla somma prefissata da gialloblù. Per il difensore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è pronto un quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione con l'aggiunta di importanti bonus. Il giocatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2025.