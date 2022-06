Calciomercato, i legali di Mertens danno un ultimatum alla società: le ultime

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una mail inviata dai legali di Dries Mertens indirizzata alla società di De Laurentiis sarebbe l'ultima scena della storia d'amore tra il belga e il Napoli. Nel documento è presente, oltre alla richiesta economica di 5 milioni netti (quindi biennale da 2,5 a stagione), anche una data: mercoledì 8 giugno alle ore 18.00, il tempo massimo concesso per ricevere una risposta. Secondo Il Mattino, il presidente non avrebbe alcuna intenzione di aprire spiragli per un'eventuale accordo.