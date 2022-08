Calciomercato, il Betis tessera Luiz Felipe: ma salterà la prossima partita

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PEDRO RISPONDE PRESENTE. SARRI ORA HA UN DUBBIO... FORMELLO - Pedro in gruppo, ecco l'unico calciatore che ancora aspettava Sarri. Ora la rosa è al completo per la trasferta di sabato a Torino. Lo spagnolo si è riunito ai compagni oggi pomeriggio svolgendo l'intera seduta, prove tattiche comprese. Era... FORMELLO - Pedro in gruppo, ecco l'unico calciatore che ancora aspettava Sarri. Ora la rosa è al completo per la trasferta di sabato a Torino. Lo spagnolo si è riunito ai compagni oggi pomeriggio svolgendo l'intera seduta, prove tattiche comprese. Era... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, LOTITO È PRONTO A BLINDARE MILINKOVIC: LE CIFRE RASSEGNA STAMPA - Dopo una sessione estiva di calciomercato quasi perfetta (si attende di scoprire se arriverà il tanto agognato terzino), c'è solo una cosa che renderebbe i tifosi della biancocelesti totalmente soddisfatti e la squadra stessa... RASSEGNA STAMPA - Dopo una sessione estiva di calciomercato quasi perfetta (si attende di scoprire se arriverà il tanto agognato terzino), c'è solo una cosa che renderebbe i tifosi della biancocelesti totalmente soddisfatti e la squadra stessa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LUKA ROMERO VIA IN PRESTITO? L'INDIZIO SOCIAL Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva... Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva...