Calciomercato, il West Ham saluta Felipe Anderson: “Raggiunto l’accordo con la Lazio”

CALCIOMERCATO - La Lazio ha chiuso l'operazione per il ritorno di Felipe Anderson dopo tre anni lontano dalla Capitale. Il brasiliano dopo aver svolto le visite mediche nella Clinica Paideia, si trova in ritiro ad Auronzo di Cadore a disposizione del nuovo allenatore Maurizio Sarri. A ufficializzare l'arrivo di Felipe è stato il West Ham, il club inglese attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha ufficializzato la cessione dell'esterno classe 1993 alla Lazio. Questo il comunicato apparso sul sito: "Il West Ham United può confermare di aver raggiunto un accordo per il passaggio alla Lazio di Felipe Anderson , con un trasferimento permanente non divulgato. L'attaccante 28enne, approdato agli Hammers nell'estate del 2018, ha segnato 12 gol in 73 presenze. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito con l'FC Porto in Portogallo, giocando dieci partite con la squadra di Primera Liga. Tutto lo staff al West Ham United vorrebbero ringraziare Felipe Anderson per il suo contributo dato durante il suo periodo come Hammer e gli augura il meglio per il suo futuro". Manca solo l'ufficialità da parte della Lazio che arriverà appena sarà sistemato l'indice di liquidità. Felipe Anderson è tornato a Roma per rilanciarsi, Sarri l'ha voluto fortemente per l'acquisto del brasiliano.

