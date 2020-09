Calciomercato, Jordao lascia già i Wolves? Ritorno in Portogallo per l'ex Lazio

Non è riuscito a imporsi, alla Lazio tanto meno al Wolverampton. Solo quattro presenze stagionali per Bruno Jordao, centrocampista classe 1998 ceduto la scorsa estate dal club capitolino a quello inglese, insieme all'altro connazionale Pedro Neto. Le strade dei due calciatori potrebbero presto dividersi, dopo aver condiviso per anni lo spogliatoio. Per Jordao infatti si prospetta un ritorno in patria. Stando a quanto scrive il quotidiano Record, sarebbe vicinissimo all'FC Familicao, società militante nella massima divisione. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco, sarà l'occasione per lui di giocare con maggiore continuità e dimostrare il suo talento.

