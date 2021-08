Calciomercato, l’Atalanta sistema la corsia destra: preso Zappacosta

L'Atalanta piazza il colpo sulla corsia destra. La Dea ha battuto la concorrenza della Fiorentina e ha chiuso l'operazione per Davide Zappacosta che tornerà a vestire la maglia nerazzurra dopo averlo già fatto nella stagione 2014/15. Il lungo infortunio di Hateboer, che è volato in Olanda per operarsi al quinto metatarso del piede, ha spinto Gasperini ha chiedere rinforzi sul mercato che sono arrivati subito. Percassi ha trovato l'accordo con il Chelsea per circa dieci milioni di euro. Zappacosta è atteso a Bergamo già nei prossimi giorni.