Calciomercato, la Fiorentina a un passo da Kokorin: tramonta la pista Caicedo?

La Fiorentina, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe a un passo dall'acquisto dell'attaccante russo Aleksandr Kokorin. L'ex Zenit, oggi allo Spartak, si trasferirebbe a Firenze per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. L'arrivo sempre più vicino del calciatore russo alla corte di Prandelli, potrebbe definitivamente chiudere le porte a un eventuale trattativa tra Lazio e Fiorentina per Felipe Caicedo. Per l'ecuadoriano dunque, sempre più probabile la permanenza a Roma, sponda biancoceleste.

