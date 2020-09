Calciomercato, la Fiorentina pensa a Keita: le ultime

CALCIOMERCATO - Possibile ritorno in Italia per Keita Balde Diao. L'ex attaccante di Lazio e Inter è entrato nel mirino della Fiorentina. Secondo Sky Sport il club viola avrebbe sondato il terreno con il Monaco per riportare in Serie A il senegalese. La punta non è una priorità per il club francese che potrebbe anche cedere il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore ci sarebbero anche Sampdoria, Cagliari e Marsiglia, ma l'ipotesi viola sembrerebbe essere la più suggestiva. Nei prossimi giorni le parte potrebbero riaggiornarsi con l'ex biancoceleste che potrebbe così riaffacciarsi nel nostro paese.

Pubblicato l'11/09 alle 23.30