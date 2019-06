Calciomercato Lazio, al Bruges è già dopo - Wesley: individuato il sostituto

Il grande obiettivo del calciomercato della Lazio è ancora Wesley. Dopo un anno il brasiliano è ancora nella mente del ds Tare e i discorsi con il Bruges vanno avanti nel tentativo di trovare un accordo. Il club delle Fiandre nel frattempo si sta muovendo per la sostituzione del brasiliano classe '96, dato in ogni caso per sicuro partente.

SOSTITUTO DI WESLEY - Dopo un tentativo per Awoniyi, attaccante di proprietà del Liverpool in prestito al Gent nell'ultima stagione, secondo la stampa belga è stato individuato il sostituto. Si tratta di Mikael Ishak, appena retrocesso con il Norimberga e quindi acquistabile con facilità. Lo svedese è un classe '93, con una parentesi anche in Italia tra Parma e Crotone e vanta nel proprio curriculum la vittoria dell'Europeo Under 21 del 2015.

CALCIOMERCATO LAZIO, JONY S'HA DA FARE

CALCIOMERCATO LAZIO, TOTTENHAM SU STRAKOSHA

TORNA ALLA HOME PAGE