Calciomercato Lazio, Alberto Moreno verso il Villarreal: i dettagli

Iniziano a muoversi le varie pedine del calciomercato. In particolare, quei giocatori che il prossimo 30 giugno si svincoleranno dai rispettivi club stanno cercando sistemazione attivamente, e tra questi c'era anche Alberto Moreno. L'esterno sinistro del Liverpool è stato per diverso tempo in orbita Lazio ma, secondo il quotidiano iberico Marca, sembra ormai prossimo alla firma con il Villarreal. Il laterale spagnolo ha fin da subito manifestato la propria volontà di tornare in patria, i sottomarini gialli sono stati i più lesti a portarselo a casa: pagato dai Reds ben 18 milioni nel 2014, Alberto Moreno ha gradualmente perso punti nelle gerarchie di Klopp fino a diventare praticamente un fuori rosa. Seppur con caratteristiche diverse, da quella parte la Lazio ha puntato concretamente Jony e quindi la pista per il giocatore del Liverpool si era già raffreddata nelle scorse settimane. A meno di clamorosi ribaltoni, dal 1° luglio Alberto Moreno sarà dunque un nuovo giocatore del Villarreal.

