Calciomercato Lazio, Amavi del Marsiglia sulla possibile concorrenza con Durmisi: "Lavorerò di più"

Non si è ancora mossa la situazione di Riza Durmisi, dato in uscita dalla Lazio e combattuto tra Besiktas e Marsiglia. Dal club francese sono arrivate le parole di Jordan Amavi, terzino sinistro che ai microfoni di La Provence ha commentato così l'eventuale concorrenza con Durmisi: "Se parlare dell'arrivo di un terzino sinistro è frustrante? Non frustrante, significa che devo lavorare ancora. Niente preoccupazioni, niente discussioni infinite, devo correggere delle cose e devo farlo al più presto. In alcune situazioni come transizioni difensive, calci piazzati, devo essere più concentrato e attento, anche nella comunicazione".

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

LAZIO, IL FUTURO DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE