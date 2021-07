Calciomercato Lazio, anche il Sassuolo pensa a Rafinha: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio si sbloccherà del tutto non appena il problema dell'indice di liquidità sarà risolto. Dalla Spagna qualche giorno fa, erano uscite delle voci che vedevano i biancocelesti interessati a Rafinha, centrocampista brasiliano in forza al Psg. Il classe 1993, ex Barcellona e Inter, ha una valutazione di circa 10 milioni e non rientra nei piani di Pochettino e può lasciare Parigi dopo un solo anno. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, sul giocatore sarebbe spuntato l'interesse del Sassuolo. Rafinha è nel mirino anche di squadre turche e di Premier. La cessione del centrocampista farebbe comodo anche al Barcellona che incasserebbe il 35% dell'introito. Se il PSG riuscisse a vendere il fantasista per una cifra vicina ai 10 milioni, i blaugrana guadagnerebbero 3,5 milioni di euro.

CLICCA QUi per tornare in HOME PAGE

Avanza Brekalo

Sarri soddisfatto del ritiro