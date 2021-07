Calciomercato Lazio, avanza Brekalo: è lui l'alternativa a Brandt

Josip Brekalo è il nome nuovo per rinforzare le corsie esterne offensive della Lazio. Il centrocampista classe 1998, croato di proprietà del Wolfsburg, è un destro naturale ma può giocare su entrambe le corsie. Rappresenta quindi un jolly prezioso. L'ala è entrata nel mirino di Tare, che avrebbe fiutato l'affare. I tedeschi infatti, cederebbero il calciatore, che ha chiesto la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sarebbe l'operazione perfetta per i biancocelesti viste le difficoltà con l'indice di liquidità. Brekalo in questa stagione ha segnato 7 gol collezionando anche 3 assist in 9 presenze in campionato, stabilendo il suo nuovo record personale a livello realizzativo. Nelle scorse settimane era stato accostato anche a Atletico Madrid, Real Sociedad e Betis Siviglia, riporta la quotidiana rassegne stampa di Radiosei. Il ragazzo avrebbe chiesto la cessione dopo un confronto con la società. In cima alla lista dei desideri c'è però ancora Julian Brandt, nonostante l'operazione sia più onerosa, la difficoltà sta nel convincere il Borussia Dortmun ad accettare il prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.