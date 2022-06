Calciomercato Lazio, Auriemma: “Vi svelo il nuovo obiettivo a centrocampo”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è al lavoro sul fronte mercato per cercare di portare i rinforzi adeguati in vista della prossima stagione. I nomi sul taccuino della dirigenza biancoceleste sono diversi, per ogni reparto, e soprattutto in continua evoluzione. Per quanto concerne il centrocampo, la situazione dipende molto dall’eventuale partenza di Sergej Milinkovic Savic. La società sta studiando in merito alcune strategie, ai nomi già resi noti se ne aggiungerebbe uno. Stando a quanto dichiarato da Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete”, la società avrebbe messo gli occhi su una pedina del Napoli. Il profilo in questione è quello di Zielinski, queste le parole del giornalista: “Si registra un grande interessamento della Lazio per Zielinski, poiché Milinkovic è in uscita. Sembra che il Napoli abbia chiesto 30 milioni per il polacco. A Sarri, che già ha allenato Piotr a Napoli, piace molto"

