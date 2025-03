Calciomercato Lazio | Chiesa, il padre svela il suo futuro: "Con il Liverpool..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tutto da decidere il futuro di Federico Chiesa. Quest'estate l'attaccante si è trasferito al Liverpool, in Premier League, dopo essere stato messo alla porta dalla Juventus. Negli ultimi giorni è stato accostato alla Lazio per un suo possibile ritorno in Italia nella prossima sessione di mercato. Per fare chiarezza sulla sua situazione, in occasione della 23ª edizione del premio nazionale letterario Il Gigante delle Langhe, ha parlato suo padre Enrico Chiesa. Queste le sue parole: "Federico sta benissimo a Liverpool. È in un top club che è primo in classifica e adesso speriamo che vinca la Premier! È lì per giocarsi le sue carte, ha una grande possibilità. Rimpianti? No, nessun rimpianto. Sono gli alibi degli sconfitti".