Calciomercato Lazio, Correa attende sviluppi: intanto è arrivato un rosso

Finale stranissimo di Lazio - Meppen. L'arbitro Exner estrae un doppio giallo per proteste verso Joaquin Correa, che viene espulso a pochi secondi dal 90' di un'amichevole organizzata in un albergo e conclusa addirittura senza recupero. Una scena quasi unica che ha fatto arrabbiare Sarri e lo stesso Immobile, di cui francamente Exner poteva fare a meno. E una mezz'ora prima un siparietto c'era stato con Lazzari, ammonito e minacciato di ulteriore provvedimento disciplinare. Leggendo il tabellino il rosso a Correa sembrerebbe un segnale di nervosismo come riflesso del calciomercato, ma in realtà la partita ha detto altro. Il Tucu è entrato nella ripresa, sistemandosi a sinistra nel tridente d'attacco: ha mostrato qualche buono spunto, tra cui quello che ha procurato il rigore poi fallito da Immobile. Al terzo giorno di preparazione è difficile chiedere di più all'argentino, che tra l'altro si sta adattando a una nuova posizione nella quale non gioca dai tempi del Siviglia, più di tre anni fa.

ATTESA CALCIOMERCATO - Per quanto riguarda il calciomercato Correa rimane in attesa di offerte. Ieri abbiamo parlato delle piste Everton e Inter, ma per il momento non c'è niente di concreto sul tavolo della Lazio. Il giocatore preferirebbe cambiare aria, ma finora si è messo al servizio di Sarri e con i compagni il feeling è ottimo come sempre. Sponda biancoceleste la cessione del Tucu rimane un passaggio importante per sbloccare l'indice di liquidità, sebbene al tecnico Correa piaccia da esterno 'alla Insigne'. Stiamo per entrare nella fase decisiva del mercato, Correa è alla finestra, la Lazio pure.

LAZIO, IMMOBILE CAPITANO: CIRO L'EREDE DI LULIC

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE KOSTIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO