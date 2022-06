Calciomercato Lazio, dal Kosovo: "Muriqi-Galatasary, ecco la verità..."

La Lazio cerca l'acquirente giusto per Muriqi e, dalla Turchia, parlavano di un Galatasaray pronto ad un grande investimento. Nel frattempo dal Kosovo...

Il futuro di Vedat Muriqi è una grande incognita, l'unica certezza è che lui vuole giocare e la Lazio non ha intenzione di trattenerlo. La trattativa con il Maiorca vive una fase di stallo a causa della distanza tra domanda e offerta: il riscatto è fissato a 12 milioni di euro, la Lazio è scesa a 10, ma è ancora troppo per gli spagnoli. In questa situazione, secondo quanto riportavano dalla Turchia, si sarebbe inserito il Galatasaray disposto addirittura a mettere sul piatto 16 milioni di euro per il kosovaro. Una cifra altissima, ma un'offerta mai realmente arrivata a Formello.

Secondo quanto riporta dal Kosovo il giornalista Arlind Sadiku, infatti, questa notizia sarebbe una "fake news", come ha scritto anche sul proprio profilo twitter: "Il Galatasaray ha presentato un'offerta ufficiale per Vedat Muriqi? Notizie inventate!". Se, in effetti, la Lazio avesse ricevuto un'offerta del genere, la trattativa si sarebbe chiusa nell'immediato, con il giocatore che difficilmente avrebbe rinunciato alla possibilità di tornare in Turchia. Questa smentita, chiaramente, non esclude un possibile interessamento del Galatasaray, club che già in passato ha mostrato interesse per l'attaccante della Lazio.