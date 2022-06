Calciomercato Lazio, non solo Maiorca, c’è un’altra squadra su Muriqi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La seconda parte di stagione è stata decisamente positiva per Vedat Muriqi che con la maglia del Maiorca ha messo a segno 5 reti e ha confezionato 3 assist in 15 apparizioni in Liga. Un rendimento che ha ingolosito il club spagnolo, interessato la riscatto dell'attaccante kosovaro. Al momento però non c'è ancora un accordo tra le parti per il riscatto, ragion per cui non è da escludere che sul giocatore possano farsi avanti anche altre squadre.

Secondo il portale turco Aspor, il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek che è stato appena rieletto, vorrebbe riportare ad Istanbul l'ex calciatore del Fenerbahce. Il club turco sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 16 milioni di euro, praticamente quasi l'intera cifra spesa dalla Lazio per il suo acquisto nell'estate 2020. Qualora l'indiscrezione dovesse trovare conferme, si aprirebbe uno scenario importante per i biancocelesti, che vorrebbero monetizzare il più possibile dalla cessione del centravanti al momento impegnato con la sua nazionale. Poi andrà in vacanza e solo al suo ritorno penserà a cosa fare "da grande".