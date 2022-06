Calciomercato Lazio, dalla Serbia: "Il PSG vuole sia Pogba che Milinkovic"

Fonte: Espreso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic dopo 7 anni potrebbe lasciare la Lazio. In ogni sessione di calciomercato si parla di una possibile partenza da parte del Sergente, puntualmente smentita. Questa volta potrebbe essere diversa: Lotito ha più volte dichiarato che il centrocampista non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile da parte di uno dei top club europei lo lascerebbe partire. Secondo Espreso, portale serbo, il Paris Saint-Germain sta pensando concretamente di acquistare il numero 21. Per rinnovare la mediana, i francesi vorrebbero prendere sia Milinkovic che Pogba: i soldi non sono sicuro un problema e, così facendo, si accaparrerebbero due pezzi pregiati lasciando a bocca asciutta le dirette concorrenti (Juventus e Real Madrid su tutte che avevano adocchiato i centrocampisti).