Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Newcastle non molla Strakosha"

CALCIOMERCATO LAZIO - Porte girevoli in casa Lazio. Il club biancoceleste prepara una mini rivoluzione tra i pali. Prima di tutto bisognerà valutare attentamente le situazioni di Strakosha e Pepe Reina. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno e potrebbero salutare la Capitale a parametro zero. La Lazio potrebbe dunque ritrovarsi costretta ad acquistare due estremi difensori nella prossima sessione di calciomercato. Il portiere albanese sembra praticamente certo dell'addio a fine stagione. Il giocatore e la società non sono riusciti a trovare l'accordo per il rinnovo e adesso Tommy è alla ricerca di una nuova avventura. Come riporta il sito spagnolo Fichajes.com, il Newcastle non molla la presa e continua a seguire il numero uno biancoceleste. Dopo il cambio di proprietà il club inglese ha cambiato passo sia in campionato che sul mercato. Dopo gli acquisti di Trippier, Guimarães o Wood, il Newcastle punta anche Strakosha.