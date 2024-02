Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Interesse del Barcellona per Maximiano"

TUTTOmercatoWEB.com

In Spagna sta conquistando tutti dopo una stagione 'di stop' alla Lazio. Si tratta di Luis Maximiano, che nonostante l'ultimo posto dell'Almeria, dove si trova in prestito, sta facendo molto bene in Liga. Proprio le sue ottime prestazioni sembrano aver attirato l'interesse di un grande club iberico: come riportato da Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona starebbe pensando di acquistarlo la prossima estate. Non ci sarà più Xavi, che lascerà a fine anno, sulla panchina blaugrana, e per questo la squadra con ogni probabilità subirà una grande rivoluzione, a partire dal pacchetto dei portieri.

In dubbio c'è il futuro di Iñaki Peña, che durante l'infortunio di Ter Stegen non ha dato grandi certezze. Per questo il prossimo anno potrebbe essere ceduto, nonostante abbia un contratto fino al 2026. Proprio da qui spunta il nome di Maximiano: la dirigenza del Barcellona vorrebbe un secondo portiere con più esperienza. Il portoghese, in scadenza nel 2027 con la Lazio, farà ritorno nella Capitale in estate, visto che l'obbligo di riscatto è legato alla salvezza dell'Almeria, praticamente impossibile. Da lì si valuterà il suo futuro: i blaugrana potrebbe piombare su di lui. L'altro nome in lista è quello di David De Gea, attualmente svincolato.