Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Raul Moro obiettivo dell'Espanyol"

"Raul Moro obiettivo dell'Espanyol nel mercato invernale". È questa l'indiscrezione riportata da Mundo Deportivo ma lanciata per la prima volta da Catalunya Radio. Il possibile ritorno in Spagna dell'attaccante della Lazio sarebbe vincolata, tuttavia, dall'uscita di alcuni giocatori dalla rosa di Vicente Romeno. Altrimenti, vi sarebbero inevitabili problemi numerici e "salariali". Ex talento della cantera del Barcellona, Raul Moro ha iniziato nel 2019 la sua avventura tra le fila biancocelesti, per poi esordire in prima squadra nel luglio del 2020 in occasione del match contro la Juventus. In stagione ha collezionato 296 minuti: 178' in Serie A, 74' in Coppa Italia, 44' in Europa League.

All'Espanyol un rinforzo serve, soprattutto dopo l'ultimo KO contro il Betis. Tuttavia, la squadra di Moreno ha ancora undici giorni a disposizione per preparare la trasferta al San Mamés di lunedì 7 febbreio, fondamentale per iniziare una risalita in classifica. Febbraio in questo senso sarà un mese decisivo per migliorare l'attuale situazione, che vede la formazione occupare il 13esimo posto: i prossimi impegni saranno contro Athletic Bilbao, Barça, Siviglia e Villarreal. Che contro queste squadre possa contare già su Raul Moro?

