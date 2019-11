Calciomercato Lazio, dalla Turchia: piace il portiere del Trabzonspor

L’indiscrezione di mercarto rimbalza dalla Turchia: la Lazio sarebbe su Ugurcan Cakir, portiere del Trabzonsor. Secondo il portale aksan.com, ci sarebbero anche i biancocelesti tra i corteggiatori dell’estremo difensore 23enne, che ha debuttato con la Turchia a maggio scorso dopo aver difeso i pali di tutte le selezioni minori. I suoi interventi gli hanno consentito di entrare nel mirino di Liverpool, Lipsia e Juventus, con i ‘Reds’ in pole-position. Il giovane talento ha una valutazione alta, di circa 20 milioni di euro.

GLI ALTRI PORTIERI - In vista della prossima stagione, la questione portieri in casa Lazio andrà sicuramente analizzata. Thomas Strakosha, blindato fino al 2022, è richiesto in Premier League, ma i capitolini non hanno alcuna intenzione di privarsene. Dopo l’ultimo rinnovo, firmato ad ottobre 2017, ci sarebbe un altro prolungamento all’orizzonte. Se Vargic andrà sicuramente via a zero a giugno, la situazione di Proto è più complicata: il belga, sparito dai radar per via di un infortunio, non ha ancora collezionato alcuna presenza in questa stagione. Infine Guido Guerrieri, con contratto in scadenza nel 2021: la dirigenza dovrà decidere il suo futuro. Rinnovo o cessione?

