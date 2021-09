Calciomercato Lazio, deciso il futuro di David Luiz: i dettagli

Poteva diventare un'idea di calciomercato anche dopo lo stop del 31 agosto. Invece no, la Lazio ha scelto di non affondare il colpo avendo massima fiducia nella rosa già a disposizione di Maurizio Sarri. Ora David Luiz è a un passo dal ritorno in Brasile dopo quattorodici anni trascorsi in Europa, otto dei quali nella Premier League inglese (con le maglie di Chelsea e Arsenal), due in Ligue 1 (PSG) e quattro nella Primeira Liga (Benfica). Come riporta Fabrizio Romano è stato raggiunto un accordo verbale tra il difensore e il Flamengo per un contratto fino al dicembre 2022. Il club di Rio de Janeiro ha l'obiettivo di confermarsi campione del Brasileirão e per questo ha deciso di regalare al tecnico Renato Portaluppi (da calciatore anche un stagione da dimenticare alla Roma) anche David Luiz che porta sicuramente tanta esperienza nel pacchetto arretrato.

ALTRE PISTE - Oltre che alla Lazio David Luiz era stato accostato al Benfica, al Marsiglia, all'Adana Demirspor e anche alla Salernitana. Con il passare dei giorni però sono arrivate soltanto smentite dai club tirati in ballo, mentre in Brasile il Flamengo teneva sempre aperta la porta. L'entourage del giocatore ha prima sondato la possibilità di rimanere in Europa, non trovando riscontri positivi, poi ha aperto al ritorno in patria. Alla fine il difensore ripartirà dal Flamengo, tornando in Brasile dopo una parentesi europea ricca di successi e di trofei.

