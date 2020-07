Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Kumbulla? Non è detto che non rimanga al Verona"

A Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità che Marash Kumbulla, oggetto del desiderio di Lazio e Inter, rimanga all'Hellas Verona un altro anno: "Kumbulla non è detto che non giocherà al Verona la prossima stagione. Possono anche venderlo e tenerlo in prestito un altro anno". Quest'ultimo scenario fa riferimento a una delle proposte dell'Inter, anche se al momento in vantaggio resta la Lazio.

