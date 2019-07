Calciomercato Lazio, Erdogan era a un passo: "Parlai con Tare, ma poi..."

Igli Tare sempre attento al mercato turco. Lo dimostra il fatto che sta trattando Yazici, lo dimostra il fatto che in passato ha bussato alle porte sempre del Trabzonspor per Yusuf Erdogan. Il classe ’92, nel 2016, era finito proprio nel mirino della Lazio. Lo ammette lui stesso ai microfoni dei media turchi: “In ogni vita ci sono dei momenti cruciali, nella mia carriera ne conto tanti. Con il Trabzonspor ho giocato per la prima volta in Europa. Lo ricordo come un bel periodo quello. La Lazio e la Roma mi hanno cercato con insistenza”. Erdogan, dopo l’esperienza a Trebisonda, ha vestito le maglie di Bursaspor e Kasimpaša, dove oggi gioca ancora. E ricorda: “Con Tare ci siamo incontrati. Si era deciso per un passaggio in biancoceleste a fine stagione. Ma alla fine non si fece più nulla, il mio presidente Haciosmanoglu mi chiese di restare ancora. Ho accettato, il patron l’ho sempre visto come un padre".

Calciomercato Lazio, riflessioni sul centrocampo

PAIDEIA, visite per Strakosha

TORNA ALLA HOMEPAGE