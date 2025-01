Calciomercato Lazio | Fazzini non convocato dall'Empoli: dure parole di D'Aversa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 14.38 - La non convocazione di Fazzini è stata confermata in conferenza stampa anche dallo stesso tecnico D'Aversa, il quale ha affermato di averlo visto perplesso e non convinto nelle ultime sedute di allenamento.

CALCIOMERCATO LAZIO - Jacopo Fazzini è il nome più attenzionato in casa Lazio. Il centrocampista classe 2003 è al centro delle mosse di mercato della società biancoceleste, a caccia di un centrocampista che possa dar fiato e profondità alla rosa. Un elemento gradito in quel di Formello, ma anche a Castel Volturno da dove il Napoli si sarebbe inserito nella trattativa con l'Empoli, dopo la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina. In tal senso, secondo quanto riportano Alfredo Pedullà e Luca Cilli di Sky Sport, il tecnico D'Aversa avrebbe deciso di non convocare Fazzini nella partita di domani, alle ore 15.00, contro il Venezia. Una scelta che potrebbe essere letto, da entrambe le tifoserie, come un curioso indizio di mercato.