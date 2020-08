Calciomercato Lazio, Franzoni: “Vedrei bene Aouar ai biancocelesti”

È sicuramente stato una delle rivelazioni del Lione e della Champions League, Houssem Aouar. Centrocampista moderno e di qualità, rifinitore e uomo squadra dei francesi, il nazionale under 21 ha stupito tutti in questa stagioni con prestazioni convincenti. Yvon Franzonì, agente e intermediario francese, ha parlato di lui a Radio Sportiva: “Il livello della Ligue 1 è sempre stato alto, solo che gli allenatori francesi non hanno la stessa credibilità di quelli tedeschi e italiani. Aouar? È cresciuto piano piano, sarà molto difficile che il Lione riesca a tenerlo ancora. Lo vedrei bene in una squadra italiana d'alta classifica, come la Lazio. Sarebbe l'ideale per consolarsi del mancato arrivo di Silva, poi è anche più giovane”.

