Calciomercato Lazio, Gasbarri: "Può arrivare Valeri e Acerbi alla Juve..."

La Lazio si sta muovendo bene e rapidamente sul mercato, tanto che in pochi giorni ha riempito quasi tutti i buchi della sua rosa. I biancocelesti, per fare, ciò non si sono limitati a spendere per i cartellini, ma hanno deciso di alzare anche il tetto ingaggi. Questa decisione rappresenta, per certi versi, un passo in avanti da parte della società che vuole regalare a Sarri una squadra competivia Il mercato della Lazio, intanto,prosegue e non sembra intenzionato a fermarsi, sempre con un occhio alle cessioni, come spiega anche l'agente FIFA Filippo Gasbarri a TMW Radio:

"La Lazio? Ha alzato l'asticella ed è quello che i tifosi si aspettavano. Sta cercando di riaprire un ciclo e credo stia andando un po' in controtendenza: mentre tutti abbassano gli ingaggi, Lotito li sta alzando. Stanno lavorando anche su Valeri, c'è una trattativa che potrebbe portarlo alla Lazio. Da quello che so ci sono stati contatti oggi tra la Lazio e la Juve per Acerbi".