Calciomercato Lazio, i tifosi sognano Mertens: "La ciliegina sulla torta"

Il calciomercato della Lazio continua senza sosta e ora potremmo dire di esser entrati nella fase due, quella dello sfoltimento della rosa. Infatti dopo un inizio in cui Lotito si è dedicato a consegnare a Sarri le richieste del tecnico ora ci si concentra sulle uscite. Dopo Muriqi, la società vorrebbe piazzare anche i vari Jony, Escalante e gli altri calciatori che non rientrano nei piani del tecnico. Tutto questo ha uno scopo ben preciso, con le partenze degli esuberi, ci si potrebbe concentrare poi sugli ultimi tasselli della rosa. Tra i tanti nomi che circolano in queste ore, quello che sta scaldando i tifosi della Lazio è sicuramente quello di Dries Mertens. L'entusiasmo dilagante per gli arrivi di Romagnoli, Marcos Antonio e gli altri si tramuterebbe in gioia assoluta per quella che sarebbe considerata la ciliegina sulla torta.

Il calciatore belga è senza squadra, dopo la fine del contratto col Napoli e in queste ore i tifosi della Lazio, sono in fermento. Commenti di ogni genere si possono trovare sotto gli ultimi post del calciatore, tra emoticons biancocelesti e aquile, i tifosi gli stanno mostrando tutto il loro calore. Il possibile arrivo del miglior marcatore della storia dei partenopei alzerebbe ancor di più il valore della rosa e garantirebbe a Sarri ancora più gol. "Ti stiamo aspettando", "Ciro + Ciro una coppia per sognare" e "Vieni alla Lazio" sono i commenti più frequenti. Per non parlare poi delle bandiere del Belgio che spopolano sui social. Si punta tutto sul rapporto stretto tra Sarri e Mertens che potrebbe spingere il ragazzo verso la Capitale. A Napoli sono convinti che il futuro di Dries sarà con l'aquila sul petto. L'ambiente Lazio resta più tiepido tra smentite di rito, ma il sogno resta lì a portata di mano. I tifosi sperano che il numero 14 possa arrivare. I biancocelesti sono ancora attivi sul mercato e chissà che non decidano di fare un regalo al mister e alla tifoseria. Sarà Mertens la ciliegina sulla torta?