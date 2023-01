Calciomercato Lazio - Il Cadice rinuncia a Luis Alberto: il nuovo obiettivo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto resta alla Lazio, almeno fino a giugno. Il centrocampista biancoceleste nel post gara contro il Sassuolo aveva parlato dei contatti avuti con il Cadice, ma al contempo aveva ribadito che la dirigenza capitolina non aveva intenzione di lasciarlo partire. Un ulteriore conferma arriva direttamente dalla Spagna dove secondo El Gol Digital il club andaluso avrebbe mollato la presa. Infatti di fronte ad una richiesta di 18-20 milioni di euro da parte di Lotito, gli iberici si sarebbero tirati indietro virando su un altro obiettivo. Si tratta di Isco, attualmente svincolato e già accostato a diverse squadre, tra cui anche la Lazio proprio nel caso in cui Luis Alberto fosse partito. Il mago però non si muove e nonostante la convivenza con Sarri non sia sempre idilliaca, in campo ora più che mai la squadra ha bisogno di lui.