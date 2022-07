Calciomercato Lazio, il ds del Granada: "Maximiano? Nessuna novità"

Nico Rodriguez ha continuato dicendo di parlare con il calciatore e i suoi agenti, ma ha ribadito che il Granada conta su di lui...

CALCIOMERCATO LAZIO - “Abbiamo varie trattative in corso con vari giocatori. Abbiamo concordato con lo staff tecnico cosa vogliamo per il club. Yann Bodiger è un esempio di carattere umile che arriva con entusiasmo e impegno. Tutto questo per noi è fondamentale”. A parlare così è Nico Rodriguez, direttore sportivo del Granada, durante la presentazione di Bodiger, primo acquisto degli spagnoli in questa sessione di calciomercato. Inevitabili le domande sulle uscite e sulla situazione di Maximiano, accostato alla Lazio in queste settimane, in un'operazione ancora non chiusa. Il dirigente iberico , come riporta GranadaHoy, ha detto: “Continuiamo a parlare con Milla e Maximiano. Non abbiamo notizie in merito. Oggi sono giocatori del Granada e a livello sportivo sono calciatori su cui facciamo affidamento. Sono indiscutibili. Continuiamo a parlare con i loro agenti, con loro, senza urgenza e ascoltando tutti". La trattativa per il portoghese va avanti, ma al momento ancora non è arrivata la fumata bianca. La Lazio continua a insistere per portare il numero uno ad Auronzo di Cadore.