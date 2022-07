Calciomercato Lazio, Maximiano si continua a trattare: la situazione

Il portiere del Granada rimane in cima alle preferenze della Lazio, ma il Granada continua a fare resistenza e allora...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, dopo aver chiuso per Alessio Romagnoli, punta a regalare a Sarri anche due portieri. Prosegue la trattativa per Luis Maximiano con il Granada, si lavora sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 9,5 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita del 20%. La Lazio vorrebbe abbassare un po’ le pretese degli spagnoli e la trattativa si sta allungando, per questo il club biancoceleste è tornato a sondare la pista che porta a Guglielmo Vicario. Maximiano resta in cima alla lista della Lazio, ma serve una svolta. Il giocatore spinge per approdare a Roma, il Granada prova a fare resistenza, a Roma non aspetteranno in eterno…

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.