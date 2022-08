Calciomercato Lazio, il Leuven si fionda su Kiyine: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio nella giornata di oggi ha ufficializzato la cessione di Patryk Dziczek al Piast Gliwice e, ora, si prepara a chiudere quella di un altro esubero: Sofian Kiyine. Il centrocampista biancoceleste, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbe a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Oud-Heverlee Leuven, squadra che milita in massima serie belga. Kiyine, dopo aver partecipato ai ritiri di Auronzo e in Germania, sembrava destinato alla SuperLig, dove c'era il forte interesse del Gaziantep, prima dell'inserimento dell'OHL. Per il centrocampista marocchino, nato proprio in Belgio, si tratterebbe di un ritorno in patria, dato il suo passato nelle giovanili dello Standard Liegi.