Calciomercato Lazio, il Mallorca annuncia Muriqi: "Ci scusiamo per l'attesa" - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - Di seguito il comunicato del club: "L'RCD Mallorca ha un nuovo centravanti. Vedat Muriqi (Prizren, Kosovo, 1994) si è legato al club fino alla fine della stagione. Muriqi arriva nell'isola dalla Lazio, dalla Serie A. In precedenza, ha giocato diverse stagioni in Turchia, dove ha segnato 76 gol in 210 partite. Nel suo ultimo anno nel calcio turco, poco prima di trasferirsi in Italia, ha segnato 17 gol in 36 partite con il Fenerbahce. L'attaccante è un internazionale assoluto con la sua nazionale. Ha giocato un totale di 37 partite in cui ha segnato 18 gol. Benvenuto a Maiorca, Vedat!".

Vedat Muriqi è pronto a iniziare una nuova esperienza tra le fila del Real Mallorca. L'attaccante è già in Spagna da qualche ora, ha svolto le visite mediche di rito, si attendeva solamente l'ufficialità. Il comunicato non è ancora giunto ma, nel frattempo, il club iberico ha condiviso su Twitter un video ironico che ha per protagonista proprio il kosovaro. "Ci scusiamo per l'attesa. Soprattutto tu... Vedat!", la didascalia scelta.

Disculpad la espera…sobre todo tú, Vedat! pic.twitter.com/hd9jzjONuD — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 31, 2022

