Calciomercato Lazio | Il Monaco brucia tutti? Dalla Francia: "Accordo per Camara"

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Monaco può bruciare la Lazio nella corsa a Lamine Camara. Il club del Principato, nelle ultime ore, ha dato una forte accelerata alla trattativa con il Metz, raggiungendo un accordo sulla base di 13 milioni di euro più due di bonus. Quindici milioni, dunque, la cifra che - come vi avevamo svelato - il Metz chiede per cedere il proprio centrocampista. Per l'intesa totale mancano alcuni dettagli contrattuali tra Camara e il Monaco, anche se il giocatore ha dato il suo placet al trasferimento, come riportano Le Parisien e L'Equipe. Il Monaco spinge per Camara e vede il traguardo, la Lazio rischia di rimanere al palo.