Calciomercato Lazio, il pressing social dei tifosi su Kostic: “Ti stiamo aspettando”

Ultimi giorni di mercato, la Lazio sta tentando di concludere le trattative in ballo per gli ultimi colpi. Filip Kostic è il più atteso, la società biancoceleste sta cercando di trovare un accordo con l’Eintracht per portarlo a Roma facendo leva anche sulla volontà del calciatore . L'accordo con l'esterno c'è da tempo con il serbo che si ricongiungerebbe con il connazionale Milinkovic Savic. Non solo la società anche i tifosi fremono per il suo arrivo. Stanno inondando i social di commenti sotto le sue foto, “vieni alla Lazio” “ti aspettiamo a Roma” quelli più gettonati. Non mancano emoticon con l’aquila e i cuori bianco-celesti. I supporter vorrebbero essere anche in questo caso, così come hanno fatto con Felipe Anderson, l’ago della bilancia. Saranno ore e giorni di attesa, sperando che la volontà di giocatore e tifosi porti al buon esito dell'operazione. Tutti si augurano che Lotito riesca a concludere la trattativa per portarlo nella sua scuderia, non resta che attendere.

