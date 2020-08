Calciomercato Lazio, il punto sulla difesa: ecco chi entra e chi esce

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è pronta a tornare in Champions League. La squadra biancoceleste, dopo il quarto posto ottenuto, giocherà la massima competizione europea per club e vuole arrivarci al meglio. La rosa di Simone Inzaghi andrà allungata e rimpinguata, ma parte da delle basi solide. In difesa è certa la conferma di Francesco Acerbi e Stefan Radu. I due saranno i senatori del reparto arretrato e dovranno guidare la retroguardia delle aquile. Viaggia verso la permanenza anche Luiz Felipe per cui la società sta studiando un rinnovo contrattuale con importante ritocco dell'ingaggio. Il brasiliano è seguito da Barcellona e Arsenal, ma a meno che qualcuno non si presenti con 45/50 milioni di euro difficilmente lascerà Formello. Rimarranno anche Patric, ormai un titolare aggiunto, e Denis Vavro. Lo slovacco avrà una seconda chance dopo i passi avanti mostrati nel girone di ritorno. Con un calendario così fitto la sua fisicità è una carta importante per il mister.

CHI ESCE - Il primo che dovrebbe salutare la Capitale è Quissanga Bastos. L'angolano ha il contratto in scadenza a giugno e non c'è intesa per il rinnovo. Su di lui c'è fortissimo il Fenerbahce, complici i buoni rapporti per l'affare Muriqi. Le parti non sono lontane e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Si cercherà una sistemazione anche a Jorge Silva, mentre Armini potrebbe restare e fare la spola tra prima squadra e Primavera. Non è escluso, però, che il numero tredici venga mandato un po' a giocare e a fare esperienza. Si valuterà il tutto nelle prossime settimane. Torneranno alla base, dopo i rispettivi prestiti, Karo e Wallace, ma entrambi sembrano destinati ad altre sistemazioni.

CHI ENTRA - L'obiettivo numero uno è Marash Kumbulla. Il giovane difensore del Verona piace a società e tecnico, ma l'accordo con i veneti non arriva. L'inserimento dell'Inter è poi un ostacolo grande che non si sa se si riuscirà a superare. Tanti i nomi che sono stati accostati da Umtiti a Sarr, passando per Cistana e Maksimovic, ma per nessuno di loro esiste una vera e propria trattativa. La sensazione è che Tare stia lavorando a fari spenti e che possa portare a casa un nome a sorpresa. Mancano 50 giorni alla fine del calciomercato e tutto può ancora succedere.

