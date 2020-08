Calciomercato Lazio: da Badelj a Wallace, ecco tutti i rientri dai prestiti

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato è appena iniziato, ma in casa Lazio è più vivo che mai. David Silva, Fares, Borja Mayoral e Muriqi sono operazioni avanzate ma che non sono ancora arrivate alla definitva fumata bianca. Oltre a questo, però, la società biancoceleste lavora anche in uscita. Valon Berisha è andato al Reims a titolo definitivo, ma sono tanti ancora i calciatori che rientreranno a Formello solo di passaggio e sono destinati a salutare. In tutto sono ben quindici i rientranti. Si parte da Milan Badelj che non è stato riscattato dalla Fiorentina. Il croato piace a Lokomotiv Mosca e Torino e per lui le aquile chiedono 3/4 milioni. La speranza è che l'affare possa concretizzarsi presto. La pandemia e la sospensione della Ligue1 hanno limitato anche Riza Durmisi. Il danese non è stato confermato dal Nizza e tornerà nella Capitale. Il Brondby vorrebbe riportarlo in patria, ma attenzione a qualche club di Liga che potrebbe farlo tornare in Liga. Tornerà alla base anche Fortuna Wallace. Il brasiliano ha giocato nel Braga e toccherà a Jorge Mendes cercare una nuova sistemazione per lui.

GLI ALTRI - Il gruppo più folto arriva dalla Salernitana dove hanno giocato ben sette calciatori di proprietà biancoceleste: Lombardi, Kiyine, Dziczek, Maistro, Karo, Gondo e Cicerelli. I primi due al momento sono quelli con più chance di restare alla Lazio. Gli altri dovrebbero provare una nuova esperienza fuori o diventare pedine di scambio in qualche operazione. Tiago Casasola è stato tra i protagonisti del miracolo salvezza del Cosenza. L'argentino potrebbe essere confermato dai calabresi che hanno già chiesto l'ok alla Lazio. Le probabilità che rimanga in rossoblù sono elevate. Dalla Juve Stabia torneranno Davide Di Gennaro e Alessandro Rossi, con il secondo finito nel mirino della Viterbese. Alla Cremonese ha fatto benissimo Simone Palombi che ha tanti estimatori in Serie A e B, per lui non dovrebbe essere difficile trovare una sistemazione. Infine dalla Sicula Leonzio tornerà il portiere Adamonis, anche per lui le offerte in Lega Pro non mancano.

